«Авангард» подпишет однолетний контракт с форвардом Вей

Форвард Линден Вей подпишет однолетний контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба омичей.

«Вей добавит нам вариативности и мастерства в центральной линии. Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, карьерой доказавший свою состоятельность, в том числе в решающих играх за Кубок Гагарина», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

32-летний канадец провел в прошлом сезоне 45 матчей за «Адлер Маннгейм» и набрал 46 (8+38) очков.

В КХЛ он выступал в составе ЦСКА, «Барыса» и СКА, выиграв с московским клубом Кубок Гагарина в 2019-м.