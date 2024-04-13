Разин — о поражении от «Автомобилиста»: «Металлург» контролировал шайбу, но не забил»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:5, 3-3) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Не очень было начало, пропустили глупейший гол. В принципе, первый период играли не хуже, наверное, единственный период, который по игре, как ни странно, был равным. Второй период мы полностью переигрывали, но голы почему-то залетали в наши ворота. Третий период тоже полностью провели в чужой зоне, но забили всего один гол. Да, мы контролировали шайбу, бросали, но не забили. Настраиваемся на седьмую игру», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

«Автомобилист» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч за выход в финал Кубка Гагарина пройдет в Магнитогорске 15 апреля.