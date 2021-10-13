«Авангард» почтил память Алексея Черепанова

13 октября 2008 года в Чехове состоялся матч КХЛ между местным «Витязем» и омским «Авангардом», который завершился трагедией. За три минуты до финальной сирены 19-летний форвард гостей Алексей Черепанов доехал до скамейки запасных и упал на нее: у молодого хоккеиста остановилось сердце.

Омский клуб почтил память талантливого хоккеиста.

13 лет назад, 13 октября 2008 года, не стало Алексея Черепанова, молодого нападающего «Авангарда». Он потерял сознание во время матча, был госпитализирован, но спасти его не удалось.



Потеря, потрясшая хоккейный мир, рана, которую не лечит время. pic.twitter.com/7FbrStO7JT — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 13, 2021

Алексей Черепанов считался будущим российского хоккея. В 2007 году юный форвард стал лучшим снайпером молодежного чемпионата мира и был признан лучшим нападающим турнира.