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«Авангард» почтил память Алексея Черепанова

16:25
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13 октября 2008 года в Чехове состоялся матч КХЛ между местным «Витязем» и омским «Авангардом», который завершился трагедией. За три минуты до финальной сирены 19-летний форвард гостей Алексей Черепанов доехал до скамейки запасных и упал на нее: у молодого хоккеиста остановилось сердце.

Омский клуб почтил память талантливого хоккеиста.

Алексей Черепанов считался будущим российского хоккея. В 2007 году юный форвард стал лучшим снайпером молодежного чемпионата мира и был признан лучшим нападающим турнира.

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Иван Шитик все материалы автора
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