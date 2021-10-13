«Авангард» почтил память Алексея Черепанова
16:25
13 октября 2008 года в Чехове состоялся матч КХЛ между местным «Витязем» и омским «Авангардом», который завершился трагедией. За три минуты до финальной сирены 19-летний форвард гостей Алексей Черепанов доехал до скамейки запасных и упал на нее: у молодого хоккеиста остановилось сердце.
Омский клуб почтил память талантливого хоккеиста.
Алексей Черепанов считался будущим российского хоккея. В 2007 году юный форвард стал лучшим снайпером молодежного чемпионата мира и был признан лучшим нападающим турнира.
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