«Авангард» обыграл «Адмирал» на турнире в Сочи
«Авангард» одержал победу над «Адмиралом» на турнире Sochi Hockey Open (5:2).
У омичей отличились Игорь Гераськин, Глеб Трикозов, Кирилл Панюков, Дмитрий Соловьев и Павел Куликов. У дальневосточной команды голами отметились Павел Варфоломеев и Иван Емец.
«Адмирал» набрал шесть очков в трех матчах и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open. «Авангард» c 5 очками поднялся на 2-е место.
Sochi Hockey Open
«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Голы: Варфоломеев — 1 (Уильямс), 17:19 — 0:1. Гераськин — 1 (бол., Шарипзянов, Панюков), 18:58 — 1:1. Трикозов — 1 (Круженков, Спиценко), 23:13 — 2:1. Емец — 1 (Файзуллин, Шэн), 34:20 — 2:2. Панюков — 2 (Гераськин, Шарипзянов), 43:29 — 3:2. Соловьев — 1 (бол., Пайгин), 53:47 — 4:2. Трикозов — 2 (п.в., Круженков, Холодилин), 59:59 — 5:2.
Вратари: Мишуров — Серебряков (58:57 — 59:59).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 30 (6+8+16) — 37 (14+14+9).
Судьи: Гамалей, Овчинников.
8 августа. Сочи. Шайба.
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