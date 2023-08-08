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Сегодня, 17:29

«Авангард» обыграл «Адмирал» на турнире в Сочи

Мария Гусева
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«Авангард» одержал победу над «Адмиралом» на турнире Sochi Hockey Open (5:2).

У омичей отличились Игорь Гераськин, Глеб Трикозов, Кирилл Панюков, Дмитрий Соловьев и Павел Куликов. У дальневосточной команды голами отметились Павел Варфоломеев и Иван Емец.

«Адмирал» набрал шесть очков в трех матчах и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open. «Авангард» c 5 очками поднялся на 2-е место.

Sochi Hockey Open

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Варфоломеев — 1 (Уильямс), 17:19 — 0:1. Гераськин — 1 (бол., Шарипзянов, Панюков), 18:58 — 1:1. Трикозов — 1 (Круженков, Спиценко), 23:13 — 2:1. Емец — 1 (Файзуллин, Шэн), 34:20 — 2:2. Панюков — 2 (Гераськин, Шарипзянов), 43:29 — 3:2. Соловьев — 1 (бол., Пайгин), 53:47 — 4:2. Трикозов — 2 (п.в., Круженков, Холодилин), 59:59 — 5:2.

Вратари: Мишуров — Серебряков (58:57 — 59:59).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (6+8+16) — 37 (14+14+9).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

8 августа. Сочи. Шайба.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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