Защитник Шулак может вернуться в «Адмирал»

Как стало известно «СЭ», защитник «Авангарда» Либор Шулак в ближайшее время может покинуть клуб.

Чех может вернуться в «Адмирал», за который выступал в прошлом сезоне.

В сезоне-2023/24 Шулак набрал 12 (4+8) очков в 31 матче за «Авангард» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.