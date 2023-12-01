Агент Яшкина заявил, что форвард «Ак Барса» выбыл на три месяца
Агент нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина Глеб Чистяков заявил, что срок восстановления игрока составит три месяца.
«Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», — цитирует агента «Чемпионат».
Яшкин был доставлен в больницу во время матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).
30-летний чех получил травму на вбрасывании и покинул площадку, после чего его увезли в больницу.
В текущем сезоне Яшкин провел 36 матчей в КХЛ, в которых набрал 24 (18+6) очка.
Источник: Чемпионат
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|10
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|11
|Витязь
|37
|13
|24
|30
Результаты / календарь
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
|1.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|2 : 1
|1.12
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|1.12
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|1.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -
|1.12
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
Новости