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Сегодня, 16:25

«Авангард» не будет назначать нового генменеджера до конца сезона

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Алексей Волков.
Фото ХК «Авангард»

Как стало известно «СЭ», «Авангард» не будет назначать нового генменеджера до конца сезона. Сегодня стало известно о том, что клуб покинул Алексей Волков.

В этом году в клубе был создан селекционный комитет, который возглавляет председатель совета директоров Александр Крылов.

Алексей Волков работал в «Авангарде» с 2021 года, в апреле того же года «Ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ омичи занимают шестое место на Востоке с 35 очками.

Хоккей
ХК Авангард
Александр Крылов
Алексей Волков (хоккей)
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