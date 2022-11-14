«Авангард» не будет назначать нового генменеджера до конца сезона

Как стало известно «СЭ», «Авангард» не будет назначать нового генменеджера до конца сезона. Сегодня стало известно о том, что клуб покинул Алексей Волков.

В этом году в клубе был создан селекционный комитет, который возглавляет председатель совета директоров Александр Крылов.

Алексей Волков работал в «Авангарде» с 2021 года, в апреле того же года «Ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ омичи занимают шестое место на Востоке с 35 очками.