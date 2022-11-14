Ротенберг, Федоров, Воробьев и Козлов — тренеры команд на Матч звезд КХЛ-2022

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила главных тренеров команд на Матч звезд КХЛ-2022.

Главным тренером команды дивизиона Боброва станет Роман Ротенберг (СКА). Команду дивизиона Тарасова возглавит Сергей Федоров (ЦСКА), дивизион Харламова — Илья Воробьев («Металлург»), дивизион Чернышева Виктор Козлов («Салават Юлаев»).

Матч звезд КХЛ 2022 года пройдет 10 и 11 декабря в Челябинске.