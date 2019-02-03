"Авангард": на матче со СКА ожидается много гостей, в том числе специальных

Пресс-служба омского клуба не подтвердила и не и опровергла приезд всемирно известного португальского футбольного тренера Жозе Моуринью, однако в официальном сообщении, приглашающем на матч, заявила о присутствии на нем "специальных гостей".

"4 февраля в Балашихе состоится центральный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ - "Авангард" сыграет против СКА из Санкт-Петербурга. К этой игре оба клуба всегда относятся по-особенному, мы для своих болельщиков готовим обширную развлекательную программу. Противостояние соберет не только полные трибуны, на матче ожидается немало гостей, в том числе специальных. Телевизионная картинка не сможет передать полностью атмосферу этой игры, поэтому мы приглашаем всех на "Арену Балашиха" посмотреть отличный хоккей!" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что ранее стало известно о приезде в Россию Жозе Моуринью. На матче СКА - "Авангард" он проведет символическое вбрасывание.