«Авангард» — «Металлург»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» начнется в 16:30 мск
«Авангард» и «Металлург» в среду, 11 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «G-Drive» в Омске. Начало — 16:30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, также с помощью подписки KHL Prime и онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Авангард» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Металлург» набрал 25 очков и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Авангарда» 16 баллов, команда находится на 9-м месте Восточной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|11
|6
|25
|2
|Ак Барс
|16
|11
|5
|23
|3
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|4
|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|18
|6
|Трактор
|17
|8
|9
|18
|7
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Амур
|15
|6
|9
|16
|9
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|10
|Барыс
|16
|4
|12
|13
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|25
|2
|Торпедо
|16
|11
|5
|23
|3
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|4
|Динамо М
|16
|11
|5
|22
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|ЦСКА
|16
|8
|8
|17
|7
|СКА
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|7
|8
|16
|9
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|16
|4
|12
|9
Результаты / календарь
1.10
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4.10
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9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|- : -
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|11.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|11.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|11.10
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
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