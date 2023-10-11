Анисимов — о критике Ротенбергом льда: «Это личное мнение, спасибо, что он его до нас доносит»
Главный арбитр КХЛ и член совета директоров лиги Алексей Анисимов высказался о жалобах на качество льда в Тольятти и Нижнем Новгороде со стороны главного тренера СКА Роман Ротенберга.
«Единственная проблема со льдом в Нижнем Новгороде — это качество воды. Что бы технические службы ни делали, они эту проблему решить не в силах. «Торпедо» играет на этом льду и играет успешно. Что касается Тольятти, то от других команд я жалоб не слышал. Это личное мнение Романа Борисовича, спасибо ему, что он его до нас доносит. Лед, с одной стороны, для всех одинаковый, но кому-то больше нравится мягкий, кому-то жестче. Нет критериев идеального льда», — приводит Sport24 слова Анисимова.
Также специалист отметил, что лига планирует изучить состав воды на некоторых стадионах и дать рекомендации по работе с ней.
СКА на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 16 очков в 15 встречах. Всего в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга одержал 8 побед и потерпел 7 поражений.
11 октября СКА на своем льду примет «Локомотив». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
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|8
|17
|7
|СКА
|15
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|7
|8
|16
|9
|Динамо Мн
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|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|16
|4
|12
|9
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|- : -
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|11.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|11.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|11.10
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
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