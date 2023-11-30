«Салават Юлаев» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» дома обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Команда набрала 45 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице восточной конференции.

«Лада» потерпела 4-е поражение кряду и с 46 очками остается на третьей строчке «Востока».

2 декабря «Салават Юлаев» примет «Спартак», «Лада» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».