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«Авангард» и «Ак Барс» проведут матч КХЛ в Дубае

13:06
«Ак Барс» — «Авангард». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ак Барс» — «Авангард». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Авангард» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» в Дубае, сообщает пресс-служба омичей.

Встреча состоится в рамках мероприятия Dubai Ice Show в Объединенных Арабских Эмиратах.

Матч «Авангард» — «Ак Барс» состоится 3 декабря на стадионе «Coca Cola Arena» вместимостью 12 тысяч зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43311/

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Иван Торопцев все материалы автора
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