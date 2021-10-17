«Авангард» и «Ак Барс» проведут матч КХЛ в Дубае
13:06
«Авангард» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» в Дубае, сообщает пресс-служба омичей.
Встреча состоится в рамках мероприятия Dubai Ice Show в Объединенных Арабских Эмиратах.
Матч «Авангард» — «Ак Барс» состоится 3 декабря на стадионе «Coca Cola Arena» вместимостью 12 тысяч зрителей.
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