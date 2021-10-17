Крылов: «Мы горды тем, что Омск будет представлять российский хоккей на Expo-2021 в Дубае»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о вынесенном матче омского клуба с казанским «Ак Барсом», который пройдет 3 декабря в Дубае.

— Мы проделали большую работу, чтобы подписать этот меморандум о намерениях между КХЛ, «Авангардом», Министерством туризма и коммерции Дубая, а также спортивным советом города. Это было реально непросто. Мы благодарны КХЛ, что нам доверили такое непростое дело. Мы горды тем, что Омск будет представлять российский хоккей на Expo-2021. Мы не только чемпион на ледовой площадке, но и стараемся быть лидерами вне ее. Поэтому это событие важно для нас, и мы постараемся провести его на самом высоком уровне.

Сейчас мы сконцентрированы на проведении матча и не заглядываем далеко в будущее. Поэтому я не могу сказать, появятся ли команда КХЛ в Дубае. Когда к нам обратилась КХЛ с просьбой провести такое событие, мы сразу поняли, что это коммерческое мероприятие и оно требует немалых материальных затрат. В связи с этим мы решили показать всю Россию на льду и пригласили сюда не только хоккеистов, но и фигуристов, которые выступят в рамках ледового шоу Татьяны Навки.