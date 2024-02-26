Артюхин: «Если начинаешь хитрить, это возвращается тебе бумерангом»

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Евгений Артюхин отметил, что не видит смысла в выборе соперников по первому раунду плей-офф.

«Я лично не сторонник слухов о подборе соперников. Что это значит? За всю мою карьеру ни разу не было случаев, когда тренер зашел бы в раздевалку и сказал: «Так, мы сегодня проигрываем, потому что нам нужно выйти на ту команду, а не на эту». Не знаю, откуда берутся эти слухи. Обычно это работает в обратную сторону. Если ты начинаешь хитрить и подбирать, то все это возвращается тебе бумерангом. Хоккей не обманешь. Мое мнение однозначно: этого делать нельзя. Но в моей карьере бывали случаи, когда в последних матчах регулярного чемпионата тренеры давали лидерам восстановиться. Это нормальная практика. Нужно больше играть молодежи и ребятам, у которых было мало игрового времени. А лидеры должны залечить свои болячки», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.

Плей-офф КХЛ стартует 29 февраля. Первый раунд Кубка Гагарина-2024 пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.