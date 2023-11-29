Форвард «Торпедо» Артамонов: «Скауты НХЛ задают очень неудобные вопросы»

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов ответил на вопрос, посещают ли его мысли про драфт НХЛ.

«Я только в прошлом сезоне о нем узнал. Точнее я знал о его существовании, но особо не следил, не задумывался, что меня могут выбрать. Когда задрафтовали Мичкова, Гуляева, то подумал, что через год могу тоже выйти на драфт. В Казани на предсезонном турнире ко мне много скаутов подходило. По ходу сезона стараюсь вообще об этом не думать, но, конечно, мысли есть, меня постоянно просят всякие анкеты заполнять, скауты звонят. Иногда очень неудобные вопросы задают. Например, спрашивали: «Чем ты через год поможешь этой команде?» Как на это можно ответить, я даже не знаю», — приводит Sport24 слова игрока.

18-летний Артамонов в текущем сезоне сыграл 26 матчей за нижегородскую команду и набрал 14 (4+10) очков. 27 октября он забил 2 гола, а также сделал 2 результативные передачи в игре против «Автомобилиста» (4:2) и стал первым несовершеннолетним игроком в истории КХЛ, набравшим 4 очка за матч (на тот момент ему было 17 лет).