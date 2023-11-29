Игрок «Торпедо» Артамонов: «Ларионов может грубо сказать, но никогда не повысит голос»

Форвард «Торпедо» Никита Артамонов рассказал о подходе к работе главного тренера нижегородской команды Игоря Ларионова.

«Я лично никогда не слышал, чтобы он повышал голос. Он всегда спокойно пытается донести информацию. Он может грубо сказать, но никогда не повысит голос. Я еще в прошлом сезоне начал работать под руководством Игоря Николаевича. Я был очень удивлен такому подходу. После каждого хорошего действия на тренировке он тебя всегда подбадривает, в паузе может подъехать и сказать «Молодчик». Никогда негатива не будет, всегда с пониманием, объясняет в понятной форме, без криков», — приводит Sport24 слова игрока.

18-летний Артамонов в текущем сезоне сыграл 26 матчей и набрал 14 (4+10) очков. «Торпедо» с 43 баллами после 36 игр занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.