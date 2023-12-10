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Сегодня, 15:20

Аршавин рассказал, как познакомился с Радуловым 20 лет назад: «Раньше общались часто»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель гендиректора «Зенита» по развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал, как познакомился с форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым.

— Говорят, что вы хотели работать именно в той команде, где будет Радулов. Как у вас завязалась дружба с Сашей?
— Мы встретились на одной дискотеке в Санкт-Петербурге лет 20 назад.

— Часто общаетесь?

— Раньше общались часто, когда он только подавал надежды. А потом почти не общались.

С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге проходит ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ. Андрей Аршавин стал помощником Андрея Разина в команде Дивизиона Харламова.

Андрей Аршавин. «С Радуловым познакомились на дискотеке 20 лет назад». Аршавин — о хоккее и Матче звезд КХЛ

Александр Радулов
Андрей Аршавин
Хоккей
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Положение команд
Футбол
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
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19.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
19.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
19.12 18:00
Лада – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Северсталь
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
19.12 19:30
СКА – Сочи
 - : -
19.12 19:30
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 - : -
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