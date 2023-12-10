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Сегодня, 15:00

«С Радуловым познакомились на дискотеке 20 лет назад». Аршавин — о хоккее и Матче звезд КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Андрей Аршавин
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью звезды футбола, бронзового призера ЧЕ-2008.

Легендарный в прошлом футболист, а сейчас заместитель гендиректора «Зенита» по развитию Андрей Аршавин — одно из главных действующих лиц ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ. Знаменитые футболисты помогают профессиональным хоккейным тренерам руководить командами дивизионов. В интервью «СЭ» Аршавин рассказал о своих впечатлениях от новой СКА Арены, звездном уик-энде и работе с Андреем Разиным.

— Отличная атмосфера, столько народа. Такая комфортная площадка, зрители находятся очень близко. Все красочно, экран, куб. Я думаю, смотреть хоккей на этой арене будет приятно и комфортно.

— Есть ли особое чувство, что в вашем городе, в Санкт-Петербурге, теперь одна из самых больших арен в мире?

— Здорово. Просто я здесь редко бываю, впервые оказался даже в этом районе. Хотя жил на улице Космонавтов, недалеко отсюда. Здесь все было по-другому. Чем больше арена, тем лучше.

Андрей Аршавин
Андрей Аршавин.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Стоит ли поучиться у РПЛ проводить такие матчи звезд, как в КХЛ?

— В футболе все немного иначе. Я думаю, такие идеи были. В футболе немного другой календарь, и во всех этих промежутках либо матчи сборной, либо подготовка к международным турнирам. В конкретной ситуации, которая у нас сложилась, я допускаю, что захотят сделать. Да и возможности для этого будут. РФС сейчас наоборот, мне кажется, матчи легенд делает, сейчас будет Кубок России. Матчи обставляются здорово. Последний матч, когда сборная играла с Кубой, я думаю, был для многих большим праздником. Люди, которые посетили матч в Волгограде, долго будут вспоминать. Я думаю, в этом плане обертка у футбола продвинулась и не уступает даже тому, что мы видим здесь.

— Получилось прочувствовать внутреннюю кухню хоккея, находясь на тренерском мостике?

— Я бы не сказал. Ощущения новые, но я не всех ребят знаю. По фамилиям только половину где-то, а в лицо вообще одного-двух людей. Потому что они всегда играют в касках, масках. Не сказать, что я прямо окунулся в атмосферу.

— Как вам Андрей Разин и общение с ним?

- Ну общение достаточно простое. Мне точно комфортно с ним, думаю, ему тоже. Он ничего лишнего не говорит, все по делу. Нормально работается.

— Я недавно был в Магнитогорске, в котором он работал, и брал у него интервью. Тогда он сказал, что самое важно для него — это с Андреем Аршавиным поговорить и задать ему какие-то вопросы. Можете рассказать, о чем разговаривали?

— Я не скажу, что мы долго разговаривали. Просто все то время, которое мы тут проводили, так или иначе какие-то диалоги вспыхивали. Что-то конкретное сказать не могу, на микрофон КХЛ записали, дай бог, чтобы не вышло..

Хоккеист Александр Радулов
Александр Радулов.
Фото Global Look Press

— Говорят, что вы хотели работать именно в той команде, где будет Радулов. Как у вас завязалась дружба с Сашей?

— Мы встретились на одной дискотеке в Санкт-Петербурге лет 20 назад.

— Часто общаетесь?

— Раньше общались часто, когда он только подавал надежды. А потом почти не общались.

— Как вам организация всего процесса? Как оцените масштаб, потому что нам со стороны, учитывая то, что она только открылась, кажется масштаб грандиозным.

— Здесь, в подтрибунном помещении все вроде нормально, понятно, куда идти. Еды столько я не видел в раздевалке. Всегда так у хоккеистов в раздевалке? В принципе, у «Зенита» тоже немало, но здесь вообще — пицца, гамбургеры и так далее. Пиво в углу меня удивило. Главное, чтобы зрителям было нормально, а мы как участники подстроимся.

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— Арена впечатлила широтой размаха. Теперь можно рассчитывать на то, что вы будете чаще приходить на матчи любимого СКА?

— Я уже два года не хожу на СКА. Во-первых, это связано с тем, что мои друзья, с которыми я ходил до этого, ложу там не снимают, а второе — просто работы много, и два вечера обычно занято моим хоккеем, поэтому время тяжело найти. Но следим за результатами.

— Кто из футболистов лучше всех в хоккей играют?

— Из тех, кого я знаю — Широков и Сычев.

Александр Радулов
Андрей Аршавин
Хоккей
КХЛ
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1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
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Авангард – Ак Барс
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