«С Радуловым познакомились на дискотеке 20 лет назад». Аршавин — о хоккее и Матче звезд КХЛ
Легендарный в прошлом футболист, а сейчас заместитель гендиректора «Зенита» по развитию Андрей Аршавин — одно из главных действующих лиц ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ. Знаменитые футболисты помогают профессиональным хоккейным тренерам руководить командами дивизионов. В интервью «СЭ» Аршавин рассказал о своих впечатлениях от новой СКА Арены, звездном уик-энде и работе с Андреем Разиным.
— Отличная атмосфера, столько народа. Такая комфортная площадка, зрители находятся очень близко. Все красочно, экран, куб. Я думаю, смотреть хоккей на этой арене будет приятно и комфортно.
— Есть ли особое чувство, что в вашем городе, в Санкт-Петербурге, теперь одна из самых больших арен в мире?
— Здорово. Просто я здесь редко бываю, впервые оказался даже в этом районе. Хотя жил на улице Космонавтов, недалеко отсюда. Здесь все было по-другому. Чем больше арена, тем лучше.
— Стоит ли поучиться у РПЛ проводить такие матчи звезд, как в КХЛ?
— В футболе все немного иначе. Я думаю, такие идеи были. В футболе немного другой календарь, и во всех этих промежутках либо матчи сборной, либо подготовка к международным турнирам. В конкретной ситуации, которая у нас сложилась, я допускаю, что захотят сделать. Да и возможности для этого будут. РФС сейчас наоборот, мне кажется, матчи легенд делает, сейчас будет Кубок России. Матчи обставляются здорово. Последний матч, когда сборная играла с Кубой, я думаю, был для многих большим праздником. Люди, которые посетили матч в Волгограде, долго будут вспоминать. Я думаю, в этом плане обертка у футбола продвинулась и не уступает даже тому, что мы видим здесь.
— Получилось прочувствовать внутреннюю кухню хоккея, находясь на тренерском мостике?
— Я бы не сказал. Ощущения новые, но я не всех ребят знаю. По фамилиям только половину где-то, а в лицо вообще одного-двух людей. Потому что они всегда играют в касках, масках. Не сказать, что я прямо окунулся в атмосферу.
— Как вам Андрей Разин и общение с ним?
- Ну общение достаточно простое. Мне точно комфортно с ним, думаю, ему тоже. Он ничего лишнего не говорит, все по делу. Нормально работается.
— Я недавно был в Магнитогорске, в котором он работал, и брал у него интервью. Тогда он сказал, что самое важно для него — это с Андреем Аршавиным поговорить и задать ему какие-то вопросы. Можете рассказать, о чем разговаривали?
— Я не скажу, что мы долго разговаривали. Просто все то время, которое мы тут проводили, так или иначе какие-то диалоги вспыхивали. Что-то конкретное сказать не могу, на микрофон КХЛ записали, дай бог, чтобы не вышло..
— Говорят, что вы хотели работать именно в той команде, где будет Радулов. Как у вас завязалась дружба с Сашей?
— Мы встретились на одной дискотеке в Санкт-Петербурге лет 20 назад.
— Часто общаетесь?
— Раньше общались часто, когда он только подавал надежды. А потом почти не общались.
— Как вам организация всего процесса? Как оцените масштаб, потому что нам со стороны, учитывая то, что она только открылась, кажется масштаб грандиозным.
— Здесь, в подтрибунном помещении все вроде нормально, понятно, куда идти. Еды столько я не видел в раздевалке. Всегда так у хоккеистов в раздевалке? В принципе, у «Зенита» тоже немало, но здесь вообще — пицца, гамбургеры и так далее. Пиво в углу меня удивило. Главное, чтобы зрителям было нормально, а мы как участники подстроимся.
— Арена впечатлила широтой размаха. Теперь можно рассчитывать на то, что вы будете чаще приходить на матчи любимого СКА?
— Я уже два года не хожу на СКА. Во-первых, это связано с тем, что мои друзья, с которыми я ходил до этого, ложу там не снимают, а второе — просто работы много, и два вечера обычно занято моим хоккеем, поэтому время тяжело найти. Но следим за результатами.
— Кто из футболистов лучше всех в хоккей играют?
— Из тех, кого я знаю — Широков и Сычев.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|39
|24
|15
|50
|4
|Лада
|41
|21
|20
|50
|5
|Ак Барс
|40
|23
|17
|48
|6
|Трактор
|40
|21
|19
|46
|7
|Автомобилист
|41
|21
|20
|46
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|43
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|40
|12
|28
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|41
|26
|15
|56
|2
|Динамо М
|40
|26
|14
|56
|3
|Локомотив
|38
|25
|13
|53
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|СКА
|39
|25
|14
|51
|6
|ЦСКА
|39
|22
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|46
|7
|Северсталь
|39
|17
|22
|41
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|40
|14
|26
|32
|11
|Витязь
|40
|13
|27
|31
|19.12
|16:30
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Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|19.12
|17:00
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Автомобилист – Трактор
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Лада – Сибирь
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|19.12
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Локомотив – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:00
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Торпедо – Спартак
|- : -
|19.12
|19:10
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Динамо Мн – Витязь
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|19.12
|19:30
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СКА – Сочи
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|19.12
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Динамо М – ЦСКА
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