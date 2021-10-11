Кульбаков и Шиксатдаров пополнили состав «Витязя»

Голкипер Иван Кульбаков и нападающий Ильдар Шиксатдаров пополнили состав «Витязя», сообщает сайт подмосковного клуба.

25-летний Кульбаков прошлый сезон провел в ХК «Сочи», сыграл 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отражал в среднем 90,5 процента бросков.

27-летний Шиксатдаров в начале нынешнего сезона выступал за «Северсталь», провел четыре матча. Всего в его активе 219 матчей и 61 (33+28) очко в КХЛ.