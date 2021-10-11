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Кульбаков и Шиксатдаров пополнили состав «Витязя»

Голкипер Кульбаков и нападающий Шиксатдаров пополнили состав «Витязя»
11 октября, 17:50
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Голкипер Иван Кульбаков и нападающий Ильдар Шиксатдаров пополнили состав «Витязя», сообщает сайт подмосковного клуба.

25-летний Кульбаков прошлый сезон провел в ХК «Сочи», сыграл 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отражал в среднем 90,5 процента бросков.

27-летний Шиксатдаров в начале нынешнего сезона выступал за «Северсталь», провел четыре матча. Всего в его активе 219 матчей и 61 (33+28) очко в КХЛ.

Дополнительная информация:

https://hcvityaz.ru/news.php/?detail=96681

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