Кульбаков и Шиксатдаров пополнили состав «Витязя»
Голкипер Кульбаков и нападающий Шиксатдаров пополнили состав «Витязя»
11 октября, 17:50
Голкипер Иван Кульбаков и нападающий Ильдар Шиксатдаров пополнили состав «Витязя», сообщает сайт подмосковного клуба.
25-летний Кульбаков прошлый сезон провел в ХК «Сочи», сыграл 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отражал в среднем 90,5 процента бросков.
27-летний Шиксатдаров в начале нынешнего сезона выступал за «Северсталь», провел четыре матча. Всего в его активе 219 матчей и 61 (33+28) очко в КХЛ.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю