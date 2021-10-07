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Анвар Гатиятулин рассказал о травму защитника Пилута

Главный тренер «Трактора» рассказал о травму защитника Пилута
15:10
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:0).

— Непростое начало для нас. Пришлось много играть в меньшинстве. Это наложило отпечаток. Тем нее менее, потихоньку перестроились, хорошо сыграли в меньшинстве, выровняли игру. Рады победе. Слова благодарности команде за самоотдачу. Хотелось бы отдельно отметить наших болельщиков. Им спасибо, — приводит слова тренера сайт «Трактора».

— Насколько сложно было менять пары обороны после удаления Ника Бэйлена?

— Перестроились, стали играть в три пары. Сложностей не возникало. Больше сложностей было в том, что кто-то больше играл, кто-то меньше, выбившись из игрового ритма. Ребята молодцы. За счет смен набрали игровой ритм и довели матч до победы.

— Что с Лоуренсом Пилутом?

— Есть небольшое повреждение. Решили его оставить дома, чтобы залечил повреждение и готовился к домашней серии.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/40072-21-22-amur-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/

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Иван Шитик все материалы автора

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