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«Трактор» прервал трехматчевую победную серию «Амура»

14:15
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«Трактор» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Хабаровске и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Автором победной шайбы стал Лукаш Седлак, который отличился в первом периоде в меньшинстве. Еще один гол у «Трактора» забил Никита Тертышный.

Таким образом прервалась трехматчевая победная серия «Амура». Хабаровский клуб с 11 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» (24 очка) — третье.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Седлак — 5 (мен., Гика), 17:28 — 0:1. Тертышный — 8 (бол., Бывальцев), 45:33 — 0:2.

Вратари: Аликин (58:21) — Вилл.

Штраф: 8 — 35.

Броски: 51 (21+13+17) — 18 (5+6+7).

Судьи: Раводин, Сергеев.

7 октября. Хабаровск. «Платинум-Арена».

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Александр Кравченко все материалы автора

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