Анвар Гатиятулин: «Абрамов старается, может быть, не все получается»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:1 ОТ).

— Прошлый матч был эмоциональный. Потратили очень много сил и эмоций. Видно было по началу, что была скованность. Понимали, против кого будем играть. Системная команда, которая четко выполняет тренерское задание. Сделали акценты, где-то во втором периоде соперник навязал нам свою игру, нам не получилось сыграть в свой хоккей, пришлось очень много обороняться. Тем не менее, сыграли терпеливо, смогли выстоять. В третьем периоде уже играли в свой хоккей, смогли дожать в конце, сравнять счет и победить в овертайме. Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Непростой матч, еще раз повторюсь. Победили — важные два очка. Также на протяжении всей поездки, как и дома, нас поддерживают наши болельщики — им огромное спасибо за поддержку.

— Вы упомянули, что два периода не играли в свой хоккей. Почему так команда выглядела?

— Второй период у нас не получился, где-то сбились на игру, хотели больше контролировать шайбу, попадали на контратаки. «Локомотив» здорово удерживал шайбу, у нас в зоне создавал моменты, накладывал смены. Это, конечно, выразилось в их преимущество. Правильно играли, в каких-то моментах ошибки подчищал наш голкипер. Выстояли. Второй период был очень важный.

— После матча с «Динамо» выход Романа Вилла на буллит, был решающим при выборе вратаря сегодня на игру?

— У нас есть план. Сегодня по плану должен был играть Роман Вилл. Следующую игру будет играть Эмиль Гарипов.

— С чем связано отсутствие Виталия Абрамова?

— Дали возможность отдохнуть. Видно, что Виталий старается, может быть, не все получается. Своим желанием и старанием он ищет игру. Дали чуть-чуть отдохнуть. Дальше по составу посмотрим.