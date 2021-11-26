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Никитин — о поражении от «Трактора»: «Парни заслужили большего»

22:24
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2 ОТ).— Хор

— Хоошая игра. Парни заслужили большего, но хоккей такая штука, что многие нюансы бывают неподконтрольны. Должны контролировать сами, — приводит слова тренера сайт «Трактора».

— Два периода «Локомотив» доминировал, что случилось с командой в третьем отрезке? Почему перестали атаковать?

— Потому что «Трактор» начал атаковать.

— В третьем периоде было желание удержать победный счет?

— Желание было выиграть. С каким счетом — неважно.

— Играли по счету?

— Можно так сказать. Мы вели 1:0 — играли хорошо. В третьем периоде «Трактор» добавил, пришлось обороняться. Это часть игры. Мы же сегодня играли не против каких-то пионеров, где мы должны весь матч доминировать просто. Хоккей — это и атака, и оборона. Какая разница кто атакует. Счет на табло после сирены показывает, кто выиграл.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/41197--21-22-lokomotiv-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/

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Иван Шитик все материалы автора
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