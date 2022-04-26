Антон Бурдасов покинет СКА

По данным «СЭ», нападающий СКА Антон Бурдасов с высокой степенью вероятности покинет питерский клуб.

30-летний хоккеист выступает за питерский клуб с 2019 года. До этого в КХЛ он играл за «Трактор», «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев».

В регулярном чемпионате КХЛ-2021/22 Бурдасов провел 41 матч и набрал 42 (23+19) очка. В плей-офф турнира форвард сыграл за СКА 16 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков.