Сушинский удивлен, что «Авангард» до сих пор не назвал имя нового главного тренера

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал тот факт, что клуб до сих пор не назвал имя нового главного тренера.

«Почему так происходит, почему у клуба не было плана Б после ухода Хартли? Честно говоря, не знаю, ведь на Боба рассчитывать было бессмысленно. Он еще два года назад, когда с ним переподписывали соглашение, сказал, что это его последний профессиональный контракт. И думать в такой ситуации, что он останется, было бы верхом наивности. По-моему, человек четко дал понять, что на него рассчитывать не стоит», — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru.

4 апреля Боб Хартли объявил о том, что покидает пост главного тренера «Авангарда».

Клуб в текущем розыгрыше Кубка Гагарина в четвертьфинале Восточной конференции обыграл «Ак Барс» со счетом в серии 4-1.

В полуфинале «Востока» «Авангард» уступил «Металлургу» (3-4 в серии) и завершил выступление в турнире.