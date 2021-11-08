Антон Белов подписал полноценный контракт с «Динамо»
16:32
Защитник Антон Белов продолжит выступать за «Динамо». Он подписал полноценный контракт с клубом, сообщает сайт бело-голубых.
28 октября Белов заключил пробное соглашение с московским «Динамо», в рамках которого провел три матча. За это время защитник очков не набрал, и закончил встречи с показателем полезности «+1» при среднем игровом времени больше 15 минут. На счету Антона Белова 8 заблокированных бросков.
Контракт с игроком обороны рассчитан до конца сезона и носит односторонний характер.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/179224-anton_belov_podpisal_polnotsennyiy_kontrakt_s____dinamo__
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