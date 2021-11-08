«Салават Юлаев» отреагировал на решение КХЛ засчитать команде техническое поражение в матче с «Трактором»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» выступила с комментарием по поводу решения КХЛ присудить уфимской команде техническое поражение в матче регулярного чемпионата против «Трактора».

«В соответствии с сообщением КХЛ ХК «Салават Юлаев» засчитано техническое поражение в матче регулярного чемпионата против челябинского «Трактора». Ранее лига сообщила об отмене игры из-за объявленного в команде карантина.

Комментарии клуба будут даны после получения официального решения лиги. В любом случае надеемся, что принятое КХЛ решение не будет способствовать дальнейшему распространению пандемии гриппа «А» на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Финляндской Республики, Латвийской Республики, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики», — говорится в заявлении.

Ранее, 7 ноября, матч «Салават Юлаев» — «Трактор» был отменен в связи с тем, что игроки уфимского клуба отправились на семидневную самоизоляцию из-за группового заболевания.