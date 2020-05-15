КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Андронов заключил новый контракт с ЦСКА

14:32
Сергей Андронов. Фото ХК ЦСКА.
Сергей Андронов. Фото ХК ЦСКА.
Теги:

Нападающий Сергей Андронов продлил контракт с ЦСКА. Новое соглашение рассчитано на 2 года, сообщает Twitter КХЛ.

30-летний Андронов провел почти всю свою карьеру московском клубе. За ЦСКА он выступает с сезона-2009/10, когда оказался в стане красно-синих в результате обмена с «Ладой». Всего в КХЛ он провел 437 матчей и набрал 102 (55+47) очка.

В составе сборной России Андронов в 2018 году выиграл Олимпийские игры.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир