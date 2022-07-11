Андрей Соколов будет отвечать за работу с защитниками в «Металлурге»

Андрей Соколов стал помощником главного тренера «Металлурга». Он будет отвечать за работу с защитниками, сообщает сайт клуба.

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан на один сезон.

Вместе с «Магниткой» Андрей Соколов становился двукратным чемпионом Европы среди клубов (1999, 2000), обладателем Суперкубка Европы (2000), вторым призером Кубка ИИХФ (1995), двукратным чемпионом России (1999, 2001), обладателем Кубка России (1998), дважды серебряным (1998, 2004) и трижды бронзовым (1995, 2000, 2002) призером чемпионата страны и финалистом Кубка России (1996). Также Андрей Соколов признавался лучшим защитником финального турнира Евролиги (1999) и входит в символическую сборную чемпионата России (2004). Джерси Андрея Соколова поднято под своды арены «Металлург».

С 2007 по 2012 год Андрей был в штабе «Металлурга». Затем входил в тренерские штабы «Ак Барса», «Югры», «Трактора» и «Автомобилиста». В сезоне-2020/21 был тренером «Стальных Лисов». В прошлом игровом году входил в штаб хабаровского «Амура».