Тардиф: «Не только у Федотова есть проблемы с армией в России»

Глава ИИХФ Тардиф заявил, что не только у хоккеиста Федотова есть проблемы с армией в России

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что не только у вратаря Ивана Федотова есть проблемы с армией в России.

«Не только один Иван Федотов сейчас в России оказался в такой ситуации, насколько я понимаю. Наш принцип заключается в том, что ИИХФ никогда не станет отменять законы и решения властей любой из стран, хоть это и грустно», — приводит РИА «Новости» слова Тардифа.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. 4 июля, ряд СМИ сообщил, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.

Вчера, 11 июля адвокат Федотова, Алексей Пономарев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья голкипера.