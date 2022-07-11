Агент Пилко: «В клубе, где работает Разин, моих игроков не будет»

Хоккейный агент Алеша Пилко в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт с главным тренером «Северстали» Андреем Разиным.

— С «Северсталью» и Андреем Разиным вы по-прежнему конфликтуете после истории с Митчеллом?

— С тех пор общения у нас нет. Пусть люди прочитают то, что Разин тогда говорил. Мне в жизни такого больше не надо. В клубе, где он работает, моих игроков не будет. Если все складывается хорошо, то проблем не возникает. Но мне важно, как решаются вопросы, когда что-то пошло не так. Вопрос с «Северсталью» и Митчеллом можно спокойно разрулить за закрытыми дверьми в ее пользу. Я не говорю сейчас про личные отношения. Это меня не волнует. Тогда «Северсталь» забрала игрока и предложила ему контракт не на тех условиях, которые действовали в Риге. Клуб придерживался своей позиции, я — своей. Зачем нам что-то менять, если лига говорит, что контракт должен быть повторен? Раз он договорился получать зарплату в «Динамо» в евро, то должен получать столько же в пересчете на рубли по курсу Центрального банка на текущий день.