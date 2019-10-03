Андрей Скабелка: «Барыс» не хотел попасть в ту игру, которую любит «Торпедо»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хороший матч, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса». — «Торпедо» в хороший хоккей играет, атакующий, много забивает. Конечно, мы готовились. Не хотели мы попасть в ту игру, которую любит «Торпедо». Попросили ребят сыграть строже. И мы с этой задачей, наверное, справились. Единственное, достаточно много мы создаём моментов, и не очень хорошая пока реализация. Есть моменты, это уже хорошо. Есть победа. Готовимся к следующей игре.

— Андрей Владимирович, сегодня были перестановки в звеньях. Остались довольны этими сочетаниями?

— Команда выиграла, никто не выпадал, в отличие от прошлой игры. Я думаю, все было не так плохо.

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