Андрей Сидякин: «Сейчас идут самые тяжелые дни акклиматизации для «Салавата Юлаева»

Тренер «Салавата Юлаева» Андрей Сидякин рассказал в интервью клубной пресс-службе о подготовке к Кубку Шпенглера. Турнир пройдет с 26 декабря по 31-е в Швейцарии.

— Сегодня мы 3-й день здесь находимся, — приводит слова Сидякина пресс-служба «Салавата Юлаева». — Третий-четвертый дни самые тяжелые в плане акклиматизации. Думаю, что завтра будет нелегко. Даже судя по сегодняшней тренировке — иногда было не такое движение, как хотелось бы видеть: среднегорье.

Как мы справлялись с условиями среднегорья, когда играл в составе «Салавата Юлаева»? Мы старались больше восстанавливаться. Не помню постоянных, интенсивных тренировок. Что касается матчей, то играли короткими сменами, чтобы не успеть сильно задохнуться.

Здесь всегда ощущение настоящего праздника на протяжении всего турнира. И не важно кто играет: хозяева или какие-то другие команды. И на самой арене, и вокруг самой арены.