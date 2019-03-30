Андрей Кузьменко: "ЦСКА больше заслужил удачу"

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился мнением о втором матче финала Западной конференции с ЦСКА (1:3). Напомним, что московский клуб ведет в серии 2-0.

– Везет тем, кто больше работает, – сообщил Кузьменко. – Сегодня ЦСКА больше заслужил удачу. Илья Сорокин проводит выдающиеся игры и спасает. Игра хорошая получается. Надо хладнокровнее относиться к моментам, и мы забьем. Нам нужно больше лезть на пятак, больше бросать и должны заковырять больше шайб. Нужно добавить в эмоциях и во всех мелочах.

– Почему неудачно играете в этом плей-офф?

– Пока "бублик" у меня в статистике, нужно приносить пользу команде. Плей-офф длинный, и в следующих играх можно доказать, что ты достоин этой команды. (Евгений Белоусов)