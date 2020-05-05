Андрей Костицын покинул минское «Динамо» и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ

Нападающий Андрей Костицын покидает минское «Динамо». Форвард продолжит карьеру в другом клубе, сообщает официальный сайт минчан.

Спасибо, капитан!



Андрей Костицын провел в составе «Динамо-Минск» два сезона — 2018/19 и 2019/20. Он сыграл за «зубров» 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу.



«Динамо» благодарит Андрея за игру и желает ему успехов в будущем! pic.twitter.com/M3lWPp3jBK — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) May 5, 2020

— Прежде, чем принять это решение, Андрей обсудил его со мной, — объяснил ситуацию генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков. — И сам игрок, и клуб были готовы продолжить сотрудничество, но с января наш основной партнер «Беларуськалий» приостановил поддержку клуба, образовались долги по зарплатам игроков за прошлый сезон. Мы очень благодарны Костицыну за то, что он сделал для «Динамо». Это хоккеист мирового уровня, который был лидером нашей команды и достойно носил нашивку капитана. Вокруг него строилась игра не только «Динамо», но и национальной сборной.

К сожалению, у нас нет возможности удержать одного из лидеров белорусского хоккея. Мы не можем оперировать конкретными суммами и брать на себя гарантии не только по контракту Андрея, но и по соглашениям с другими ведущими игроками. Прямо сейчас вопрос о бюджете крайне негативно сказывается на нашей селекционной кампании в целом. Я предпринимаю все возможные действия, нахожусь в поиске источников финансирования. Уверен, выход будет найден.

Андрей Костицын провел в составе «Динамо» два сезона. Он сыграл за «зубров» 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу. В обоих сезонах нападающий становился вторым бомбардиром команды, а в этом году выводил «зубров» на лед с капитанской нашивкой.