«Амур» заключил пробный контракт с Романом Любимовым

«Амур» заключил пробный контракт с нападающим Романом Любимовым, информирует пресс-служба клуба. Большую часть карьеры в КХЛ форвард провел в составе столичных армейцев.

В сезоне 16/17 играл за океаном в команде «Филадельфия». Провел 47 матчей, набрал 6 (4+2) очков.

После возвращения в Россию выступал за ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Спартак» и «Ак Барс».