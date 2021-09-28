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«Амур» заключил пробный контракт с Романом Любимовым

16:10
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«Амур» заключил пробный контракт с нападающим Романом Любимовым, информирует пресс-служба клуба. Большую часть карьеры в КХЛ форвард провел в составе столичных армейцев.

В сезоне 16/17 играл за океаном в команде «Филадельфия». Провел 47 матчей, набрал 6 (4+2) очков.

После возвращения в Россию выступал за ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Спартак» и «Ак Барс».

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Иван Шитик все материалы автора

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