«Амур» заключил пробный контракт с Романом Любимовым
16:10
«Амур» заключил пробный контракт с нападающим Романом Любимовым, информирует пресс-служба клуба. Большую часть карьеры в КХЛ форвард провел в составе столичных армейцев.
В сезоне 16/17 играл за океаном в команде «Филадельфия». Провел 47 матчей, набрал 6 (4+2) очков.
После возвращения в Россию выступал за ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Спартак» и «Ак Барс».
Читайте также
Александр Усик — о политиках, критикующих украинских спортсменов за фото с россиянами: «Немножко больные они»
Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
Расистский скандал в Украине, которым возмутились даже в США: игрок изобразил, что очищает и ест банан!
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю