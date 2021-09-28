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Допинг

РУСАДА дисквалифицировало бывшего хоккеиста Маркова на 18 месяцев

15:22
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Российское антидопинговое агентство РУСАДА на своем официальном сайте объявило о решении дисквалифицировать Андрея Маркова за нарушение антидопинговых правил. Срок наказания составит 18 месяцев, начиная с 29 июня 2021 года.

В РУСАДА объясняли это наказание тем, что Марков пропустил 4 допинг текста, и не сообщил о своем решении завершить карьеру хоккеиста.

Марков объявил о завершении карьеры в апреле 2020 года. Последним клубом игрока стал ярославский «Локомотив». Во время наказания 42-летний Марков не сможет работать хоккейным тренером.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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