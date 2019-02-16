"Амур" в овертайме обыграл "Куньлунь"

"Амур" в овертайме выиграл у "Куньлуня" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев забивали Артем Железков, Александр Горшков и Данил Файзуллин. У гостей отличились Брэндон Ип и Вилле Лаюнен.

"Амур" набрал 45 очков и занимает последнее место на Востоке. У "Куньлуня" 48 очков и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Железков - 3 (Лазарев, Голубев), 10:36 - 1:0. Горшков - 10 (Пьянов, Руденков), 30:59 - 2:0. Йип - 19, 42:34 - 2:1. Лаюнен - 10 (бол.), 49:11 - 2:2. Файзуллин - 10 (Коларж, Зогорна), 63:34 - 3:2.

Вратари: Лангхамер - Кархунен.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 38 (9+16+5+8) - 23 (6+4+12+1).

Судьи: Раводин, Щенев.

16 февраля. Хабаровск. "Платинум-Арена".

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