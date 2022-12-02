«Амур» дома одержал победу над «Торпедо»
«Амур» принимал «Торпедо» в регулярном матче КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев — 4:2.
В составе хабаровского клуба шайбы забросили Кэмерон Ли, Иван Николишин и Николай Гребенкин, оформивший дубль в этой встрече.
У клуба из Нижегородской области отличились Игорь Ларионов и Кэмерон Ли.
«Амур» поднялся на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 35 матчах. «Торпедо» расположился на 4-й позиции в таблице Запада (46 очков в 37 играх).
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«Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Голы: Ли — 1 (Гиздатуллин), 4:49 — 1:0. Николишин — 11 (Лихачев, Минаев), 9:15 — 2:0. Ларионов — 6 (Дарьин), 25:27 — 2:1. Гребенкин — 2 (Гиздатуллин, Слепец), 45:30 — 3:1. Гребенкин — 3 (Гиздатуллин), 53:11 — 4:1. Ян — 9 (Фирстов, Белевич), 57:39 — 4:2.
Вратари: Калниньш — Кульбаков (58:44 — 59:19).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 39 (13+11+15) — 32 (7+17+8).
Судьи: Бондарь, Спирин.
2 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 3630 зрителей.
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