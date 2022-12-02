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Сегодня, 14:15

«Амур» дома одержал победу над «Торпедо»

Алина Савинова
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«Амур» принимал «Торпедо» в регулярном матче КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев — 4:2.

В составе хабаровского клуба шайбы забросили Кэмерон Ли, Иван Николишин и Николай Гребенкин, оформивший дубль в этой встрече.

У клуба из Нижегородской области отличились Игорь Ларионов и Кэмерон Ли.

«Амур» поднялся на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 35 матчах. «Торпедо» расположился на 4-й позиции в таблице Запада (46 очков в 37 играх).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Голы: Ли — 1 (Гиздатуллин), 4:49 — 1:0. Николишин — 11 (Лихачев, Минаев), 9:15 — 2:0. Ларионов — 6 (Дарьин), 25:27 — 2:1. Гребенкин — 2 (Гиздатуллин, Слепец), 45:30 — 3:1. Гребенкин — 3 (Гиздатуллин), 53:11 — 4:1. Ян — 9 (Фирстов, Белевич), 57:39 — 4:2.
Вратари: Калниньш — Кульбаков (58:44 — 59:19).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 39 (13+11+15) — 32 (7+17+8).
Судьи: Бондарь, Спирин.
2 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 3630 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 СКА 38 30 8 63
2 ЦСКА 35 23 12 51
3 Локомотив 36 22 14 50
4 Торпедо 37 22 15 46
5 Динамо М 36 19 17 43
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 37 16 21 40
8 Витязь 36 15 21 38
9 Северсталь 37 13 24 35
10 Куньлунь 37 13 24 29
11 Сочи 34 5 29 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 35 24 11 51
2 Металлург 35 23 12 50
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Авангард 36 20 16 43
6 Сал. Юлаев 35 18 17 43
7 Ак Барс 35 15 20 36
8 Амур 35 14 21 34
9 Барыс 37 15 22 33
10 Трактор 37 14 23 33
11 Нефтехимик 36 15 21 31
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2.12 12:00
Амур – Торпедо
 4 : 2
2.12 16:30
Барыс – Автомобилист
 - : -
2.12 17:00
Металлург – ЦСКА
 - : -
2.12 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
2.12 19:30
Ак Барс – Локомотив
 - : -
2.12 19:30
Куньлунь – Динамо М
 - : -
2.12 19:30
Сочи – Динамо Мн
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