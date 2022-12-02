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Сегодня, 13:58

«Авангард» пытается выкупить вратаря «Амура» Аликина

Михаил Зислис
Обозреватель
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Голкипер «Амура» Евгений Аликин.
Фото ХК «Амур»

По информации «СЭ», «Авангард» не оставляет попыток приобрести вратаря «Амура» Евгения Аликина. Ранее дальневосточники отказались продавать его за 70 миллионов рублей.

Однако сейчас новый генеральный менеджер омичей Рашид Хабибулин настроен решить этот вопрос. В качестве компенсации хабаровчане за Аликина, который выходит на рынок свободных агентов по окончании нынешнего сезона, могут получить деньги и молодых игроков из системы «Авангарда».

28-летний Аликин играет за «Амур» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 9 побед, при проценте отраженных бросков 93 и коэффициенте надёжности 2,17.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
Евгений Аликин
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