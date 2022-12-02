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Сегодня, 09:55

КХЛ, матчи 2 декабря: «Металлург» примет ЦСКА, «Ак Барс» против «Локомотива»

«Металлург» примет ЦСКА, «Ак Барс» сыграет против «Локомотива» в КХЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров с игроками.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
2 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» примет ЦСКА и другие встречи.

Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 2 декабря, пятница (время — московское):

12.00. «Амур» — «Торпедо»

16.30. «Барыс» — «Автомобилист»

17.00. «Металлург» — ЦСКА

17.00. «Салават Юлаев» — «Трактор»

19.30. «Ак Барс» — «Локомотив»

19.30. «Куньлунь» — «Динамо» М

19.30. «Сочи» — «Динамо» Мн

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 38 30 8 63
2 ЦСКА 35 23 12 51
3 Локомотив 36 22 14 50
4 Торпедо 36 22 14 46
5 Динамо М 36 19 17 43
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 37 16 21 40
8 Витязь 36 15 21 38
9 Северсталь 37 13 24 35
10 Куньлунь 37 13 24 29
11 Сочи 34 5 29 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 35 24 11 51
2 Металлург 35 23 12 50
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Авангард 36 20 16 43
6 Сал. Юлаев 35 18 17 43
7 Ак Барс 35 15 20 36
8 Барыс 37 15 22 33
9 Трактор 37 14 23 33
10 Амур 34 13 21 32
11 Нефтехимик 36 15 21 31
Результаты / календарь
22.11
23.11
24.11
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27.11
28.11
29.11
30.11
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2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
2.12 12:00
Амур – Торпедо
 - : -
2.12 16:30
Барыс – Автомобилист
 - : -
2.12 17:00
Металлург – ЦСКА
 - : -
2.12 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
2.12 19:30
Ак Барс – Локомотив
 - : -
2.12 19:30
Куньлунь – Динамо М
 - : -
2.12 19:30
Сочи – Динамо Мн
 - : -
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