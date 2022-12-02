КХЛ, матчи 2 декабря: «Металлург» примет ЦСКА, «Ак Барс» против «Локомотива»

«Металлург» примет ЦСКА, «Ак Барс» сыграет против «Локомотива» в КХЛ

2 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» примет ЦСКА и другие встречи.

Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 2 декабря, пятница (время — московское):

12.00. «Амур» — «Торпедо»

16.30. «Барыс» — «Автомобилист»

17.00. «Металлург» — ЦСКА

17.00. «Салават Юлаев» — «Трактор»

19.30. «Ак Барс» — «Локомотив»

19.30. «Куньлунь» — «Динамо» М

19.30. «Сочи» — «Динамо» Мн

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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