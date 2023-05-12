«Амур» предложил контракт защитнику «Автомобилиста» Щемерову

«Амур» предложил контракт защитнику «Автомобилиста» Александру Щемерову.

25-летний игрок находится в статусе ограниченно свободного агента.

В соответствии с Регламентом КХЛ в случае принятия контрактного предложения «Амура» игроком, у «Автомобилиста» будет 7 дней на то, чтобы повторить его и сохранить права на хоккеиста.

Щемеров — воспитанник екатеринбургского хоккея. Он выступает за «Автомобилист» в КХЛ с 2015 года. На счету защитника 184 матча в лиге и 21 (7+14) очко.