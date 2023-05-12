Слепышев привез Кубок Гагарина в школу, где учится его сын

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев привез Кубок Гагарина в школу, в которой учится его сын Мирон.

Об этом сообщила пресс-служба московского клуба, опубликовав фотографии.

28-летний Слепышев и его супруга Юлия женаты с 2015 года. У пары двое детей — сын Мирон (2015 г.р.) и дочь Александра (2019 г.р.).

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.