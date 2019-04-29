"Амур" заключил новые соглашения с Глебом Корягиным и Дмитрием Швиденко, информирует официальный сайт клуба.

Корягин стал игроком команды перед началом прошлого сезона. 24-летний защитник провел в составе "Амура" 49 матчей, набрал 5 (1+4) очков и стал лидером команды по количеству проведенных силовых приёмов (80). Новое одностороннее соглашение рассчитано на два сезона.

26-летний игрок обороны Швиденко начнет третий сезон в "Амуре". В минувшем чемпионате сыграл 15 матчей в КХЛ, набрал 2 (1+1) очка. Двусторонний контракт заключен до апреля 2021 года.