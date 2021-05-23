Президент КХЛ Морозов высказался о возможном переходе Ковальчука в «Спартак»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что думает о возможном переходе Ильи Ковальчука в «Спартак».

— Вы дружите с Ильей Ковальчуком. Он подпишет контракт со «Спартаком» в итоге?

— Я не знаю. Знаю, что он хочет в НХЛ поехать, его агент работает на эту тему. Илья примет нужное решение.

— Данис Зарипов остается в Казани?

— Контракт пока не подписан. Но когда шел финал конференции, я разговаривал с ним в Казани. Сам Данис очень хочет продолжать карьеру в «Ак Барсе». Когда я заканчивал, у меня уже не было такого стремления.

— По чьей инициативе вы расторгли контракт тогда с ЦСКА и завершили карьеру?

— По инициативе клуба. Пришел новый тренер (Дмитрий Квартальнов.— Прим. «СЭ») и сказал, что я ему не нужен в составе. Я не расстроился, у меня был тяжелый сезон до этого. Когда выступал в «Ак Барсе», то в команде была своя обстановка, в ЦСКА было тяжелее после этого.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)