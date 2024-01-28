«Адмирал» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на выезде уступил в овертайме «Адмиралу» со счетом 4:5.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Салават» с 75 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Адмирал» с 45 очками — на 11-й строчке. Команды проведут еще один очный матч завтра, 29 января.