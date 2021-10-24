ЦСКА выиграл у «Адмирала» и прервал двухматчевую серию без побед в КХЛ

24 октября «Адмирал» дома проиграл ЦСКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла во Владивостоке.

В составе армейцев голы забили Максим Соркин и Сергей Плотников. У «Адмирала» отличился Либор Шулак.

Команда Сергея Федорова прервала серию из двух матчей без побед

Хоккей

КХЛ.Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Соркин — 4 (Сергеев, Хулапов), 10:57 — 0:1. Шулак — 4 (Вл. Ушенин), 14:27 — 1:1. Плотников — 9 (бол., Слепышев, Григоренко), 35:24 — 1:2.

Вратари: Серебряков (58:38 — 59:12, 59:19) — Рейдеборн.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 25 (7+6+12) — 35 (13+15+7).

Судьи: Гашилов, Франо.

24 октября. Владивосток. Фетисов Арена.