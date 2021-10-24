ЦСКА выиграл у «Адмирала» и прервал двухматчевую серию без побед в КХЛ
12:19
24 октября «Адмирал» дома проиграл ЦСКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла во Владивостоке.
В составе армейцев голы забили Максим Соркин и Сергей Плотников. У «Адмирала» отличился Либор Шулак.
Команда Сергея Федорова прервала серию из двух матчей без побед
Хоккей
КХЛ.Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Соркин — 4 (Сергеев, Хулапов), 10:57 — 0:1. Шулак — 4 (Вл. Ушенин), 14:27 — 1:1. Плотников — 9 (бол., Слепышев, Григоренко), 35:24 — 1:2.
Вратари: Серебряков (58:38 — 59:12, 59:19) — Рейдеборн.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 25 (7+6+12) — 35 (13+15+7).
Судьи: Гашилов, Франо.
24 октября. Владивосток. Фетисов Арена.
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