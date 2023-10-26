«Амур» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Амур» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Хабаровске 26 октября. Гости победили — 3:2 Б.

Видео лучших моментов матча «Амур» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА упустил преимущество в две шайбы, но смог обыграть хабаровчан по буллитам.

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