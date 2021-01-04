«Барыс» выиграл у «Амура» в серии буллитов

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Амур» по буллитам — 5:4.

Победный бросок исполнил Роман Старченко.

Отметим, что для «Амура» это поражение стало пятым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Фрэттин — 10 (Панюков), 12:52 — 0:1. Полунин — 9 (Голубев), 14:25 — 1:1. Лугин — 3 (бол., Бутузов, Пьянов), 17:40 — 2:1. Йордан — 6 (Т. Зогорна), 27:49 — 3:1. Акользин — 1 (Мусоров), 32:54 — 3:2. Старченко — 11 (Блэкер, Михайлис), 34:41 — 3:3. Терещенко — 5 (бол., Пьянов), 52:07 — 4:3. Михайлис — 9 (Акользин, Дитц), 52:55 — 4:4.

Победный буллит: Старченко.

Вратари: Аликин — Карлссон.

Штраф: 9 — 48.

Броски: 37 (15+7+10+5) — 35 (9+12+11+3).

Судьи: Наумов, Щенев.

4 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена». 2150 зрителей.